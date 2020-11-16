Англия

Капитан "красных" выбыл из-за повреждения.

В рамках Лиги Наций сборная Англии уступила сборной Бельгии (2:0).

Полузащитник Джордан Хендерсон вышел на матч в стартовом составе, однако в перерыве был заменен. Как оказалось, футболист получил повреждение.

"В перерыве Джордан почувствовал дискомфорт. Он понял, что во втором тайме играть не сможет", — цитирует главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Goal.

Пока неизвестно, сколько Хендерсону потребуется времени на восстановление.

Отметим, что Ливерпуль в короткий срок потерял уже трех ключевых футболистов. Против Словакии за сборную Шотландии не смог сыграть Эндрю Робертсон, а Джо Гомес выбыл на длительный срок из-за травмы на тренировке сборной Англии. К слову, Ливерпуль также остался без лидера Вирджила ван Дейка.