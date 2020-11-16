Англия

"Красные" хотят справиться с травмами оборонительных игроков с помощью внутренних кадров.

В новом сезоне Ливерпуль столкнулся с рядом травм ключевых футболистов, а наибольший удар принял на себя центр обороны. После мерсисайдского дерби "красные" лишились на семь-восемь месяцев Вирджила ван Дейка, а во время текущего перерыва на матчи сборных на продолжительный срок выбыл еще и Джо Гомес.

Ожидалось, что Ливерпуль выйдет на трансферный рынок предстоящей зимой на поиски нового центрального защитника, однако, как сообщает The Athletic, на данный момент мерсисайдцы не планируют каких-либо активных действий в зимнее трансферное окно.

При нынешних обстоятельствах Ливерпуль пока не намерены никого привозить на Энфилд, так как вся работа по набору персонала и обновлению состава, которая в настоящее время ведется, должна произойти уже следующим летом. Сообщается, что это совместное решение Юргена Клоппа и руководства клуба.

При этом, не исключено, что "летний сценарий" будет перенесен на январь, если степень потребности Ливерпуля будет соответствовать уровню доступности подписания того или иного игрока, но на данный момент это считается маловероятным, и основное внимание сконцентрировано на поиске решений внутри клуба.