Лига наций

Защитник Ливерпуля Джо Гомес может оказаться вне игры на длительный срок.

Во время тренировки сборной Англии Джо Гомес получил травму, которая выгладит достаточно серьезно — сообщает Sky Sports.

Официальные источники пока не комментируют инцидент. Ожидается, что о нем расскажет во время традиционного вечернего общения с прессой главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Это неприятная новость для национальной сборной, которая занимает третье место в группе А2 Лиги наций и сыграет товарищеский матч против Ирландии (12 ноября) и поединки в Лиге наций против Бельгии (15 ноября) и Исландии (18 ноября).

Но ситуация затрагивает также Ливерпуль, который уже потерял из-за травмы на длительный срок защитника Вирджила ван Дейка.