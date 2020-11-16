Англия

Давид Кармо вызвал интерес со стороны как минимум десяти клубов из Европы.

Манчестер Юнайтед проявляет серьезный интерес к центральному защитнику Браги Давиду Карму, однако "красные дьяволы" далеко не единственные, кто планирует подписать молодого португальца. Об этом сообщает The Athletic.

21-летний футболист дебютировал за первую команду "архиепископов" только в январе 2020 года, однако уже сравнивается экспертами с Вирджилом ван Дейком, однако его уровень игры не просто так вызвал интерес со стороны целого ряда европейских клубов.

По информации источника, помимо Манчестер Юнайтед, за прогрессом Давида Кармо следят как минимум десять команд из Европы, в числе которых также оказался один клуб из "большой шестерки" АПЛ. Отмечается, что ближе всего к подписанию португальского центрбека была Рома, предложившая за него минувшим летом 17 миллионов евро, однако Брага ответила отказом.

Более того, 12 ноября Давид Кармо подписал с "архиепископами" новый контракт, который рассчитан до 2025 года. По условия нового соглашения, клаусула молодого защитника выросла с 20 миллионов евро до 40 миллионов евро.