Англия

Немецкий хавбек хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Центральный полузащитник Ювентуса Сами Хедира не исключает вариант того, что в ближайшем будущем перейдет в клуб из английской Премьер-лиги.

"Когда я был ребенком, я всегда мечтал стать игроком Премьер-лиги. Я действительно счастлив и доволен своей карьерой, но мне все еще не хватает лишь одного. У меня всегда была мечта, но пока она не сбылась".

"Я смотрел очень много матчей Премьер-лиги в детстве, при этом даже сейчас продолжают это делать. Меня всегда поражали атмосфера, стиль и идеи английского футбола".

"Если появится возможность, для меня было бы огромной честью стать частью Премьер-лиги. Тогда моя большая мечта наконец-то бы осуществилась", — приводит слова Хедиры Sky Sports.