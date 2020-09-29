Немец хочет получить всю оставшуюся зарплату по контракту.
Сами Хедира, Getty Images
29 сентября 2020, 13:59
Полузащитник Сами Хедира отказался досрочно расторгать контракт с Ювентусом, если клуб не выплатит ему компенсацию. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника, 33-летний немец не намерен покидать стан "старой синьоры" до истечения его действующего соглашения, которое рассчитано до июня 2021 года.
Ювентус планировал расстаться с Хедирой, однако переговоры между агентом футболиста и клубом не увенчались успехом. Немецкий хавбек не хочет идти на уступки и потребовал от туринцев оставшуюся по контракту зарплату.
Отметим, что Хедира на данный момент зарабатывает в Ювентусе 6 миллионов евро за сезон, при этом с июня этого года он не появлялся на поле из-за травмы.