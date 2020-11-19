Англия

Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола признался, что ему очень комфортно в Манчестер Сити и он готов продолжать работу на благо клуба.

"С того момента, как я оказался в Манчестер Сити, я пребываю в атмосфере удивительной доброжелательности, – цитирует тренера официальный сайт клуба. – это касается игроков, персонала, болельщиков, владельцев и руководства, простых жителей Манчестера".

"Такая атмосфера поддержки — это то, о чем может мечтать любой тренер. Поэтому я постараюсь сделать все, чтобы добиться новых успехов в этом сезоне и двух следующих".

Гвардиола работает в Манчестер Сити с 2016 года и за это время выиграл 2 титула чемпиона, Кубок, 3 Кубка лиги и 2 Суперкубка Англии.