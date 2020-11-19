Англия

Главный тренер "ирисок" резко высказался об информации в прессе.

Последние трансферные слухи отправляли Иско в Эвертон. С испанцем якобы хотел воссоединиться Карло Анчелотти.

Тем не менее, итальянский специалист резко отверг факт каких-либо переговоров с полузащитником.

"Мы еще не думали о январском трансферном рынке. Так что эти комментарии, как здесь говорят, чушь собачья", — приводит слова тренера Goal со ссылкой на DIRECTV Sports Co.

Напомним, что Реал сделал Иско доступным на трансферном рынке с разрешения Зинедина Зидана.