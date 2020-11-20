Англия

Играющий тренер Дерби Каунти Уэйн Руни заявил о своих амбициях.

Чуть меньше недели назад главный тренер Дерби Филипп Коку покинул пост главного тренера. Руководить тренировочным процессом и отвечать за выбор состава доверили действующему игроку команды — опытному Уэйну Руни, который входил в тренерский штаб Коку и был футболистом команды.

"Я бы не был амбициозным человеком, если бы сказал, что не хочу быть полноценным тренером Дерби. За последние несколько лет я четко дал понять, что хочу стать менеджером. Я вижу какую работу получают Стивен Джеррард, Френк Лампрад, Скотт Паркет и как они преуспевают", — приводит слова Руни ESPN.

"Сейчас мы должны сыграть два-три матча и если в них мы будем успешны, то я смогу о себе заявить. Сейчас одна часть меня с игроками, другая — в тренерском штабе. Посмотрим, куда это приведет".

Отметим, что сейчас в Дерби происходит процесс поглощения клуба членом королевской семьи Абу-Даби шейхом Халедом бен Заидом Аль Нехаяном. Только после этого клуб планирует объявить имя нового главного тренера.