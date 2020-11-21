Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты возвращаются после паузы на матчи национальных сборных, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в рамках девятого тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Вест Бромвич.

Суббота, 21 ноября, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Дэвид Кут. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

На Оле-Гуннара Солскьяера оказывалось сильное давление после того, как его команда потерпела домашнее поражение от Арсенала в Премьер-лиге и неожиданно уступила Истанбулу в Лиге чемпионов. В прессе появлялись слухи о возможном увольнении норвежца с поста главного тренера и переговорах руководства Манчестер Юнайтед с бывшим наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино, однако кадровых перестроек в тренерском штабе "красных дьяволов" удалось избежать.

Перед уходом на ноябрьский перерыв на матчи национальных сборных Манчестер Юнайтед уверенно обыграл в гостях Эвертон, который продолжал систематически страдать из-за отсутствия Ришарлисона и неоптимальных кондиций Хамеса Родригеса. Победа над "ирисками" — это, конечно, хорошо, однако кардинально на положение манкунианцев в турнирной таблице она не повлияла. 14-е место место, хоть и с одним матчем в запасе, — далеко не то, на что рассчитывают в руководстве МЮ. Если команде Солскьяера не удастся одержать уверенную победу над явным аутсайдером, то чего тогда ожидать от следующих поединков с Саутгемптоном и Вест Хэмом, который набрали впечатляющий ход?

Вест Бромвич, в свою очередь, после возвращения из Чемпионшипа практически сразу стал одним из главных претендентов на очередной вылет из высшего дивизиона Англии. На данный момент "дрозды" являются одной из тех трех команд, которые пока не ощутили вкус победы в текущем розыгрыше АПЛ.

После восьми туров на счету Вест Бромвича всего три очка, а главное достижение — это результативная ничья с Челси (3:3), когда "пенсионерам" во втором тайме удалось отыграть отставание в три мяча. Хоть подопечные Славена Билича и стараются демонстрировать атакующий стиль игры и создавать проблемы абсолютно каждому сопернику, класс футболистов дает о себе знать. Предстоящий поединок вряд ли станет легкой прогулкой для Манчестер Юнайтед, но хватит ли на этот раз Вест Бромвичу концентрации и физических кондиций, чтобы добыть хотя бы ничейный результат? Учитывая, что "красные дьяволы" привыкли забирать своё в заключительные минуты встречи, верится это с большим трудом.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,36, тогда как потенциальный успех Вест Бромвича оценивается показателем 9,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,20.

Не сыграют: Байи, Шоу — Филд, Робсон-Кану.

Под вопросом: Магуайр, Линделеф, Рашфорд, Мартиаль — Робинсон.

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua