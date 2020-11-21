Англия

Наставник английского Эвертона открыто поддержал исследования в данной области.

Главный тренер английского Эвертона Карло Анчелотти в интервью The Guardian выразил персональные опасения относительно возможного развития у него деменции, которая является следствием полученных травм за время профессиональной карьеры футболиста.

61-летний экс-игрок — ключевой полузащитник Милана его времени, который доминировал в европейском футболе в конце 1980-х — признал, что игроки его поколения серьезно беспокоятся о возможной связи между заболеваниями двигательных нейронов (ЗДН) и лечением, которое они проходили для восстановления после травм.

Анчелотти привел в пример своего бывшего товарища по команде Стефано Боргоново, который умер в 2013 году в возрасте 49 лет и выступал против допинга в футболе после того, как ему был поставлен диагноз так называемого бокового амиотрофического склероза (БАС).

"Приветствую то, что они проводят больше исследований в отношении этого вопроса. Сорок лет назад, когда я играл, не было такого контроля, как у игроков сейчас. И это правда, что у игроков прошлого были проблемы не только с деменцией, но и с множеством других вещей.

У меня был товарищ по команде Стефано Боргоново, который умер от БАС. Конечно, нас беспокоит то, что происходило с нами в прошлом, и то, как мы лечились от травм. Но что теперь делать? Лечение, которое у нас было тогда, — это не то лечение, которое мы имеем сейчас. Теперь мы должны поддержать исследования будущего, а не прошлого, потому что, к сожалению, это — прошлое. То, что с нами произошло, мы, возможно, никогда не узнаем".

"До сих пор у меня не было проблем, — сообщает наставник Эвертона, — но, конечно, меня это беспокоит. Я не знаю, какое лечение у меня было. Теперь я могу попытаться понять, что происходило со мной в прошлом, но тот факт, что мне сделали шесть операций на коленях, означает, что что-то могло пойти не так. Равно как и тот факт, что мне сделали операцию на шейном отделе позвоночника".

Итальянский специалист затем с горьким оптимизмом добавил следующее: "Мы должны работать на будущее игроков, играющих сейчас, и, к счастью, ситуация значительно улучшилась в физическом плане и в профилактике. Теперь игроки делают свою работу безопасно. Не могу сказать, что моя работа была таковой, когда я играл. С моей стороны было бы неправильно так говорить".

Напомним, что ранее Ассоциация профессиональных футболистов Англии призывала уменьшить количество игры головой на тренировках, легендарному Бобби Чарльтону был поставлен неутешительный диагноз.