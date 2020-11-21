Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Манчестер Сити.

Центральной игрой девятого тура английской Премьер-лиги будет считаться противостояние в столице Великобритании, где лондонский Тоттенхэм будет впервые за долго время принимать Манчестер Сити, находясь накануне очного противостояния с "горожанами" выше в турнирной таблице.

После паузы на матчи национальных сборных, Жозе Моуриньо возвращается к делам на внутренней арене со свежим правом флангом обороны, а также без Гарета Бэйла в стартовом составе, которого заменит Стивен Бергвейн.

Безусловно, Хоспе Гвардиола также не мог остаться в стороне от ротации, поэтому пропускавшего международные встречи Рахима Стерлинга заменит Рияд Марез, а вместо Илкая Гюндогана сыграет Бернарду Силва.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ндомбеле, Сон — Кейн.

Запасные: Харт, Родон, Дэвис, Ло Чельсо, Бэйл, Моура, Винисиус.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва — Марез, Габриэль Жезус, Торрес.