Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Челси отправился в гости к Ньюкаслу, где добыл уверенную победу со счетом 2:0.

Результат в пользу "пенсионеров" мог быть более разгромным, однако подопечные Фрэнка Лампарда не сумели реализовать большинство опасных моментов.

Тем не менее, автогола Фернандеса и взятия ворот в исполнении Абрахама оказалось вполне достаточно, чтобы гарантировать Челси победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл — Челси:

Ньюкасл — Челси 0:2

Голы: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65

Ньюкасл: Дарлоу — Лассельс (Шер, 46), Фернандес, Кларк - Манкильо (Альмирон, 65), Лонгстафф, Хэйден, Мерфи, Льюис - Сен-Максимен (Кэрролл, 74), Жоэлинтон.

Челси: Менди — Джеймс, Рюдигер, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 82) — Ковачич, Маунт, Канте — Зийех (Жиру, 87), Вернер (Хадсон-Одои, 76) — Абрахам.

Предупреждения: Хейден, Мерфи