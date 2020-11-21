Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ньюкасл — Челси, Getty Images
21 ноября 2020, 19:30
В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Челси отправился в гости к Ньюкаслу, где добыл уверенную победу со счетом 2:0.
Результат в пользу "пенсионеров" мог быть более разгромным, однако подопечные Фрэнка Лампарда не сумели реализовать большинство опасных моментов.
Тем не менее, автогола Фернандеса и взятия ворот в исполнении Абрахама оказалось вполне достаточно, чтобы гарантировать Челси победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Ньюкасл — Челси:
Ньюкасл — Челси 0:2
Голы: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65
Ньюкасл: Дарлоу — Лассельс (Шер, 46), Фернандес, Кларк - Манкильо (Альмирон, 65), Лонгстафф, Хэйден, Мерфи, Льюис - Сен-Максимен (Кэрролл, 74), Жоэлинтон.
Челси: Менди — Джеймс, Рюдигер, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 82) — Ковачич, Маунт, Канте — Зийех (Жиру, 87), Вернер (Хадсон-Одои, 76) — Абрахам.
Предупреждения: Хейден, Мерфи