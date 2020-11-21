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Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 1:0
Гол: Фернандеш, 56

Манчестер Юнайтед: Де Хеа -  Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес — Фред (Мактоминей, 84), Матич — Мата (Кавани, 62), Фернандеш, Рашфорд (ван де Беек, 80) — Мартиаль

Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Бартли, Аджайи, Иванович (Кровинович, 80), Таунсенд — Диангана (Робсон-Кану, 62), Галлахер, Савьерс, Перейра — Грант (Робинсон, 62)

Предупреждения: Кавани — Галлахер

 