Гол Бруну Фернандеша с пенальти принес манкунианцам три очка.
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Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 1:0
Гол: Фернандеш, 56
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес — Фред (Мактоминей, 84), Матич — Мата (Кавани, 62), Фернандеш, Рашфорд (ван де Беек, 80) — Мартиаль
Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Бартли, Аджайи, Иванович (Кровинович, 80), Таунсенд — Диангана (Робсон-Кану, 62), Галлахер, Савьерс, Перейра — Грант (Робинсон, 62)
Предупреждения: Кавани — Галлахер