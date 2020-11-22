Англия

Специалист развеял мечты всех фанатов.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу своих подопечных над Манчестер Сити (2:0).

"Мне приятно, что Тоттенхэм находится на вершине таблице. Даже если мы станем вторыми, меня это мало беспокоит. Тоттенхэм не будет бороться за титул АПЛ. Но я очень доволен развитием моей команды. Наша цель — выигрывать матч за матчем. Все прекрасно понимают, что впереди будут и поражения и ничьи. Дистанция длинная. Пока что мы не сражаемся за победу в чемпионате".

"Выиграли матч, едем по домам. Меня ждет приятный и спокойный ужин. Еще я собираюсь посмотреть игру Атлетико против Барселоны. Потом лягу и буду спать, словно младенец", — цитирует Моуриньо ВВС.

Отметим, что для Моуриньо победа в игре против Сити стала особенной. Он впервые дважды подряд обыграл Пепа Гвардиолу.