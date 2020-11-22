Англия

Английский нападающий рассказал, что мог бы и не стать игроком Манчестер Юнайтед.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни, в настоящее время выступающий за Дерби Каунти, который представляет английский Чемпионшип, заявил, что в далеком 2004 году мог перейти из Эвертона в Челси, а не в МЮ.

"В то время у Эвертона были финансовые проблемы, и я узнал, что они рассматривают предложения по моему трансферу. Они пытались заставить меня подписать контракт с Челси, поскольку лондонский клуб предлагал больше денег", — сказал Руни в UTD Podcast.

Уэйн Руни выступал за Манчестер Юнайтед с 2004 по 2017 год. За это время он забил 253 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

После ухода из МЮ футболист провел один сезон в родном Эвертоне, потом перебрался в Ди Си Юнайтед, выступающий в МЛС, также отыграв там один сезон, и вернулся в Англию, где в свои 35 лет продолжает выступать за Дерби Каунти.

В текущем сезоне Руни провел в составе своей команды 10 игр, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Руни надеется стать главным тренером Дерби Каунти.