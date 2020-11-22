Англия

Арсенал вдесятером сыграл вничью с Лидсом.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал ничью в матче против Лидса (0:0).

"Не доволен ничьей и никогда не буду доволен такому результату. Но учитывая сложившимся обстоятельствам, я принимаю такой результат. Мы движемся дальше".

"Трудно играть вдесятером. Характер команды мне понравилось и все складывалось отлично, пока Пепе не подвел команду. Он поступил некрасиво, непрофессионально и неприемлемо. Это недопустимо, когда ты выступаешь на таком уровне. У нас возник момент или два, реализовав которые, мы могли победить. Но удаление очень осложнило ситуацию", — цитирует Артету ВВС.