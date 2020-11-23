Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что египетский футболист выздоровел и готов к возвращению на поле.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что нападающий "красных" Мохаммед Салах получил негативный результат теста на коронавирус COVID-19 и в ближайшее время вернется к тренировочному процессу.

"Насколько я знаю, последний тест Салаха был негативным. Завтра у нас тестирование от УЕФА, и я уверен, что он будет таким же. Надеюсь, что Салах сможет тренироваться с нами уже в понедельник, но нас ожидает еще два тестирования в ближайшие два дня", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что не так давно Салах сдал позитивный тест на COVID-19 во время пребывания в сборной Египта в период международной паузы. Из-за этого игрок пропустил последний матч своей команды в Английской Премьер-лиге, в котором Ливерпуль уверенно обыграл Лестер (3:0).

На данный момент команда Клоппа имеет достаточно много кадровых потерь. Из-за травм временно недоступными остаются Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Трент Александр-Арнольд.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль установил клубный рекорд, не проиграв 64-й матч дома кряду.