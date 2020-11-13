Англия

Плохие новости пришли из расположения сборной Египта.

Мохаммед Салах получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Египта.

Источник утверждает, что болезнь нападающего проходит бессимптомно. Других случаев заражения выявлено не было.

Ранее в стане мерсисйдцев коронавирусом переболели Садио Мане, Наби Кейта, Джордан Хендерсон и Тиаго Алькантара.

Напомним, что плохие новости ранее пришли из расположения сборной Франции - Бен Йеддер заразился коронавирусом, накануне он играл против сборной Финляндии.