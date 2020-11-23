Англия

Текущий лидер английской Премьер-лиги опубликовал финансовый отчет.

На официальном сайте лондонского Тоттенхэма были опубликованы выдержки по основным статьям доходов и расходов из финансового отчета за последний годичный отрезок, который подошел к концу 30 июня 2020 года.

Согласно документу и сопроводительной информации к нему, выручка "шпор" за указанный период сократилась с показателя 460,7 (2019) до 402,4 (2020) млн фунтов стерлингов. Официальная позиция клуба по данной ситуации гласит о том, что причиной снижения доходной части оказалось уменьшение размеров бонусов за участие в Лиге чемпионов УЕФА (Тоттенхэм был выбит РБ Лейпциг в 1/8 финала, а сезоном ранее добрался до решающего поединка), а также продление сезона 2019/20 до конца июля, что повлекло за собой дополнительные расходы.

При этом, клубу удалось показать увеличение по полученной прибыли от проведения футбольных поединков с 312,8 (2019) до 358,1 (2020) млн фунтов стерлингов. Клуб связывает это с тем, что удалось поднять доходы от проведения матчей на стадионе Тоттенхэм Хотспур на 71 млн фунтов стерлингов (против 24,9 млн фунтов в 2019-м году).

Прибыль от операционной деятельности клуба, в которую не включены продажа прав на трансляцию поединков, амортизация стадиона и прочие мелкие статьи, уменьшилась на 57,4 млн фунтов стерлингов, составив 115,3 млн в британской валюте.

Основными статьями расходов клуба в прошедшем футбольном году были операции по контрактам игроков, непредвиденная скидка на стоимость трансляций для вещательных компаний, согласованная всеми клубами Премьер-лиги, а также дивиденды по ценным бумагам и налоги, в совокупном размере 63,9 млн фунтов стерлингов. В 2019-м году по данным статьям удалось выйти в прибыль на 68,6 млн за счет продажи акций.

Поступления от Премьер-лиги за проведение матчей составили 81,9 млн (против 64,2 млн годом ранее). При этом, Тоттенхэму повезло сыграть 14 из 19 домашних игр до объявления пандемии COVID-19. За проведение матчей Лиги чемпионов УЕФА и национальных Кубков клуб получил 12,6 млн фунтов стерлингов (годом ранее — 17,5 млн).

Выручка за трансляции матчей Премьер-лиги сократилась с 149,9 млн фунтов стерлингов (2019) до 95,2 млн (2020) по причине того, что доход от матчей, которые были проведены после запланированного конца сезона, был перенесен на новый сезон. От выступлений в Лиги чемпионов УЕФА клуб получил 51,2 млн фунтов (против 94,0 в 2019-м году).

За счет нового стадиона, Тоттенхэму удалось поднять коммерческие доходы с 135,2 млн до 161,5 млн фунтов стерлингов.

Председатель правления "шпор" Дэниел Леви так прокомментировал финансовые итоги за последний год: " В настоящее время мы переживаем одно из самых сложных времен, когда-либо испытанных. Влияние пандемии на наши доходы существенно и не могло произойти в более худшее время, поскольку мы только что завершили строительство стадиона стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, которое финансируется за счет ресурсов Клуба и долгосрочного долга.

В сезоне 2020/21 года фанатов на играх пока нет, и это усугубляется отменой сторонних мероприятий, таких как НФЛ, концерты, закрытие магазинов и достопримечательностей. По нашим оценкам, в текущем финансовом году возможная потеря доходов в случае, если стадион останется закрытым для болельщиков, превышает 150 миллионов фунтов стерлингов. Очевидно, это будет безвозвратная потеря дохода.

Однако, хотя мы не смогли открыть стадион для болельщиков, мы открыли его для NHS. Амбулаторное отделение больницы Северного Миддлсекса провело на нашем стадионе более 41 000 дородовых приемов, поскольку мы стремились помочь в создании большего количества помещений для лечения пациентов в самой больнице и обеспечении более безопасных условий для амбулаторных пациентов. Мы открыли помещение для тестирования на COVID-19, и это продолжается до сих пор.

Каждый клуб Премьер-лиги вносит значительный финансовый и социальный вклад в экономику Великобритании и в свои местные сообщества, а также является отличным британским экспортным товаром, который часто демонстрируется правительственными ведомствами для посещения торговых и культурных мероприятий. Последние месяцы мы потратили на подготовку стадиона, тестирование процесса продажи цифровых билетов и проверку удостоверений личности для болельщиков.

Клубы Премьер-лиги полностью способны, как и в некоторых других странах, ответственно проводить мероприятия на открытом воздухе с социальным дистанцированием, образцовыми стандартами гигиены, квалифицированными стюардами, возможностями тестирования и разнообразными планами поездок, работая на одних из самых технологически продвинутых площадок в мире".