Англия

Подопечные Роя Ходжсона не сумели реализовать свои моменты в гостях у "бордовых".

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Бернли принимал на своем поле Кристал Пэлас.

Победителя данного противостояния определил единственный гол на 8-й минуте, который записал на свой счет нападающий Бернли Крис Вуд.

Таким образом, победа над Кристал Пэлас стала для "бордовых" первой в текущем сезоне английской Премьер-лиги. До этого Бернли потерпел пять поражений и дважды сыграл вничью.

Бернли - Кристал Пэлас 1:0

Гол: Вуд, 8

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Брэйди, 67; Питерс, 84), Браунхилл, Вествуд, Макнил — Родригес, Вуд.

Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Данн, Куяте, ван Анхолт — Таунсенд, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Эзе — Батшуайи, Айю (Бентеке, 77).

Предупреждения: Родригес, Лоутон.