Англия

Хорватский полузащитник попробует свои силы во втором по силе дивизионе Англии.

Ален Халилович подписал соглашение с Бирмингемом, сообщает официальный сайт английского клуб.

Контракт с хорватским полузащитником рассчитан до лета 2021 года. Месяц назад футболист расторг соглашение с Миланом

С зимы 2019 года хорватский хавбек провел за "россонери" всего три поединка, при этом он выступал на правах аренды за нидерландский Херенвен и бельгийский Стандард.

Напомним, что Халилович верит, что сможет достигнуть уровня Луки Модрича.