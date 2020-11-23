Хорватский полузащитник попробует свои силы во втором по силе дивизионе Англии.
Ален Халилович, getty images
23 ноября 2020, 23:29
Ален Халилович подписал соглашение с Бирмингемом, сообщает официальный сайт английского клуб.
Контракт с хорватским полузащитником рассчитан до лета 2021 года. Месяц назад футболист расторг соглашение с Миланом
С зимы 2019 года хорватский хавбек провел за "россонери" всего три поединка, при этом он выступал на правах аренды за нидерландский Херенвен и бельгийский Стандард.
Напомним, что Халилович верит, что сможет достигнуть уровня Луки Модрича.