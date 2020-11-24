Англия

Главный тренер лондонского Челси заверил в лояльности ко французскому нападающему.

На фоне появившихся слухов о возможном уходе французского нападающего Оливье Жиру из лондонского Челси, главному тренеру "синих" Фрэнку Лампарду пришлось уделить часть своего предматчевого интервью накануне гостевого противостояния против французского Ренна в рамках Лиги чемпионов УЕФА данному вопросу.

"Оливье — очень важный член нашей команды. В прошлом году он сыграл много игр, он всегда будет хотеть играть больше, и для меня он очень важный член команды. Я знаю, что он будет важен для нас в будущем, поэтому хочу, чтобы он был здесь и остался", — заявил наставник.

"У меня очень хорошие отношения с Оли, и, если бы он когда-нибудь почувствовал, что все идет по-другому, я бы с радостью поговорил с ним. Но я хочу, чтобы он остался с нами".

"На позиции форварда у Челси есть конкуренция. Каждый должен принять это. Я видел цитаты высказывания агента Жиру, но мне нечего о них сказать. У меня есть прямой контакт с игроком. Он хочет играть. Когда он не играет, он оказывает невероятную поддержку другим игрокам. Он блестяще тренируется, несмотря ни на что. Думаю, что мы сохраним его во время январского трансферного окна", — высказал свое предположение Лампарда.

Жиру в ближайшее время предстоит выиграть конкуренцию у Тэмми Абрахама и получить возможность сыграть в матче Ренн — Челси, который состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 19:55 по киевскому времени.