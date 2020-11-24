Англия

Форвард неожиданно оказался в заявке молодежной команды.

Родриго Морено перебрался в Лидс из Валенсии летом этого года за 30 миллионов евро. В начале испанца понемногу подпускали к матчам, а как только он начал попадать в основу, у него обнаружили коронавирус.

Родриго в итоге пропустил две игры в АПЛ, а в недавнем матче против Арсенал вышел на заключительные 20 минут.

Главный тренер Лидса Марсело Белса посчитал, что Родриго не хватает игровой практики и отправил его на матч молодежной команды.

Морено вышел с первых минут против Вест Бромвича, отыграл тайм и был заменен. Первый тайм Лидс, кстати, проиграл, а вот игру — выиграл — 2:1.

На счету Родриго семь матчей в АПЛ, за которые он отметился одним забитым мячом.