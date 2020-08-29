Англия

"Павлины" представили форварда в качестве своего игрока.

Нападающий Валенсии Родриго Морено перешел в Лидс, сообщает официальный сайт английского клуба.

Испанский форвард поставил подпись под четырехлетним контрактом с "павлинами". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, что является рекордным приобретением в истории английского клуба.

"Очень рад переходу в Лидс, этот сезон будет важным для всех нас после возвращения в АПЛ. Для меня это новый этап в карьере, и я хочу помочь команде добиться поставленных целей.

Марсело Бьелса – один из лучших тренеров в футболе, с нетерпением жду возможности поработать с ним", – прокомментировал переход 29-летний игрок.

Родриго выступал в составе Валенсии с 2014 года, перейдя из Бенфики. Всего в составе "летучих мышей" нападающий провел 220 поединков, забив 59 голов и отдав 41 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Лидс объявил о подписании нападающего Арсенала Сэма Гринвуда.