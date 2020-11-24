Англия

"Горожане" разрабатывают грандиозный план специально для Лео Месси.

Летом будущего года у Лионеля Месси завершается контракт с Барселоной и пока нет никаких предпосылок, что аргентинец подпишет с клубом новое соглашение. Это значит, что уже зимой Лионель сможет заключить с любым клубом мира предварительное соглашение.

Как сообщает авторитетное издание The Times, Ман Сити сейчас разрабатывает глобальный план, чтобы заполучить Месси. Так, речь идет о десятилетнем контракте.

Речь о том, что после того, как сотрудничество Месси и Ман Сити в рамках футболист-клуб подойдет к концу, то он сможет сам выбрать себе дальнейший путь.

Компания, которая владеет Ман Сити, также имеет в своем распоряжении такие клубы, как Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия) и Йокохома Маринос (Япония). Если Лео захочет, то он сможет завершить карьеру в любом из этих клубов.

А после завершения профессиональной карьеры ему предстоит вернуться в Ман Сити и быть послом клуба. Таким образом, Месси будет связан с работой в Сити на протяжении 10 лет с момента подписания контракта.

На прошлых выходных Месси провел 800-й матч за Барселону.