Испания

Французский нападающий рассказал о его положении в команде, дружбе с Лионелем Месси и планах на ближайшее будущее.

Накануне выездного противостояния с киевским Динамо в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА, французский нападающий "блаугранас" Антуан Гризманн дал эмоциональное интервью Movistar+, которое ранее было анонсировано на нашем сайте.

"Я не делал никаких заявлений со дня моей презентации, потому что я всегда хотел, чтобы дела на поле говорили за меня. Но хватит, пришло время все исправить. Я слишком долго терпел некоторые комментарии", — с такой многообещающей фразой футболиста презентовала свой материал передача Universo Valdano.

Гризманн начал интервью с рассказа о взаимоотношениях с аргентинским нападающим Лионелем Месси, относительно которого в недавнем прошлом негативно высказывался бывший агент французского футболиста Эрик Олатс, назвавший Месси "монархом в клубе".

"Месси знает, что я только уважаю и восхищаюсь им. Я не видел своего бывшего агента со дня свадьбы, на которой он так и не появился. Журналисты берут у него интервью, потому что знают, что остальные не станут отвечать на подобные вопросы. Мой дядя (который также нелицеприятно высказывался об аргентинце — ред.), с другой стороны, не знает, как устроен футбол, а Месси знает, что я никогда с ним не разговариваю. На данный момент у меня не осталось даже номера телефона дяди".

"Я прибыл в Барселону после того, как отказал ей в переходе годом ранее, — делится воспоминаниями Гризманн, — В раздевалке тоже могли быть комментарии по этому поводу, но я хотел попросить прощения, если придется, на поле. Когда я приехал, я поговорил с Месси, и он сказал мне, что я был неправ, отказавшись в первый раз, но что он всегда будет рядом со мной до самой моей смерти. И это то, что он делает каждый божий день".

Антуан говорит о сложности адаптации в каталонском клубе, а также призывает дать ему еще времени на ее прохождение: "Я принимаю критику, потому что "лучший Гризманн" еще не появился. Но я — легкая мишень, потому что я не даю интервью и не позволяю этого делать своему окружению. В таком клубе, как Барселона, очень сложно адаптироваться, это требует времени. Я слышу слишком много комментариев, даже от некоторых кандидатов в президенты клуба. Я не думаю, что для меня будет правильным комментировать, удачно ли клуб меня приобрел".

"Я счастлив в Барселоне, оставьте меня в покое, — с таким призывом выступил форвард, добавив, что нуждается в поддержке со стороны болельщиков, клуба и журналистов, — Мне тяжело каждое утро читать домыслы о себе. Если это не о Лео, то про то, что я хочу покинуть Барсу и они продадут меня в январе.

Надеюсь, что после этого интервью все немного успокоятся. У меня уже есть уверенность товарищей по команде, а также уверенность Куман, но нужна помощь ото всех: от болельщиков до клуба и журналистов. Ранее в моей карьере была работа с Вальверде, а на Сетьена я все еще немного зол. Но всегда решает только тренер".

"Это сложный период, но впереди еще много игр, и мы имеем возможность выиграть что-то важное. Мы должны отвечать на критику на поле, в этом состоит моя работа. Очень часто проходят матчи, игроки много получают травм — слишком сложно играть каждые 3 дня. Не считаю эти травмы случайностью", — поделился переживаниями о наболевшем Гризманн.

Француз с уверенностью смотрит в сторону своего будущего в клубе, поэтому финальной его фразой в данном интервью было следующее заявление: "Я хочу, чтобы люди знали, насколько мне здесь хорошо. У меня нет проблем ни с кем, и я хочу помочь клубу победить. Я должен отплатить за доверие, оказанное мне Барселоной. Просто оставьте меня в покое".