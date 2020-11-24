Англия

Специалист охарактеризовал украинского игрока.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал характеристику защитнику клуба Александру Зинченко.

"Зинченко способен сыграть десятку, но мы его всегда используем на позиции левого защитника. У него есть все, он очень квалифицированный игрок. К тому же, Зинченко веселый парень. У него большое сердце", — сказал Гвардиола клубному каналу в YouTube.

Отметим, что Манчестер Сити заявил Зинченко на Лигу чемпионов в качестве полузащитника.