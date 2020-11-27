Англия

Молодой игрок каталонского гранды попал в сферу интересов английского клуба.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса заинтересован в трансфере 21-летнего полузащитника Барселоны Рики Пуча, сообщает Diario AS.

По информации источника, Лидс рассматривает возможность подписания Пуча уже в зимнее трансферное окно. Бьелса считает, что Пуч прекрасно вписывается в модель игры его команды, но молодым полузащитником также интересуются ряд других европейских клубов, с которыми Лидсу придется конкурировать за право заполучить игрока.

Молодой игрок получает мало игровой практики в составе Барселоны, поэтому может покинуть каталонский клуб уже в ближайшее время. В текущем сезоне Пуч провел за свою команду всего две игры, по одной в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.

В случае перехода в Лидс Пуч станет уже пятым испанским футболистом в составе команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер Лидса Марсело Бьелса претендует на звание лучшего тренера года по версии FIFA.