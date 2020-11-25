Один из пяти тренеров получит награду на церемонии FIFA The Best.
ФИФА объявила окончательный список претендентов на награду лучшего тренера года. В него вошли пять специалистов.
Марсело Бьельса (Аргентина / Лидс Юнайтед)
Ханс-Дитер Флик (Германия / Бавария Мюнхен)
Юрген Клопп (Германия / Ливерпуль)
Хулен Лопетеги (Испания / Севилья)
Зинедин Зидан (Франция / Реал Мадрид)
Напомним, что церемония ФИФА The Best состоится 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.
В прошлом году лучшим тренером года стал Юрген Клопп, а голкипером — Алиссон Беккер.