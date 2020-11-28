Англия

Турецкий хавбек может перебраться на Олд Траффорд до старта следующего сезона.

Действующее соглашение полузащитника Хакана Чалханоглу с Миланом истекает летом следующего года, и футболист всерьез рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 26-летий турок с большой долей вероятности перейдет на правах свободного агента в Манчестер Юнайтед перед стартом следующего сезона.

Вероятность заключения данной сделки оценивается в 90%. Никаких финансовых деталей возможного трансфера не уточняются.

В текущем сезоне Хакан Чалханоглу провел в футболке Милана 13 поединков во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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