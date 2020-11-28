Турецкий хавбек может перебраться на Олд Траффорд до старта следующего сезона.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
28 ноября 2020, 07:51
Действующее соглашение полузащитника Хакана Чалханоглу с Миланом истекает летом следующего года, и футболист всерьез рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 26-летий турок с большой долей вероятности перейдет на правах свободного агента в Манчестер Юнайтед перед стартом следующего сезона.
Вероятность заключения данной сделки оценивается в 90%. Никаких финансовых деталей возможного трансфера не уточняются.
В текущем сезоне Хакан Чалханоглу провел в футболке Милана 13 поединков во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
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