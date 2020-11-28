Англия

Главный тренер Арсенала рассказал, почему команда не готова к борьбе за чемпионство в данный момент.

Менеджер Арсенала Микель Артета считает, что в нынешнем положении его команда не может претендовать на трофей английской Премьер-лиги. Об этом он заявил, отвечая на вопросы Sky Sports.

"Нам нужно хорошо провести несколько трансферных окон, чтоб мы могли претендовать на титул АПЛ. Чтобы укрепиться и конкурировать с командами, которые набирают около ста очков за сезон, нужно время. В футболе время имеет большую ценность, а люди очень нетерпеливы. Но если не уважать эти подготовительные процессы и просить кого-то сделать что-то, не имея для этого нужного фундамента, это может быть очень опасно.

Я понимаю, что многие хотят видеть Арсенал на вершине таблицы, но моя задача – готовиться к каждому отдельно взятому матчу. Где мы в итоге будем – покажет время, но нам все еще нужно сделать много важных вещей. Мы должны быть готовыми к сложным моментам. О том, что будет нелегко, мы знали с самого начала, ведь то, что сейчас происходит с командой, случилось не за последний год, а намного раньше", — сказал Артета.

Напомним, что Арсенал неудачно провел начало нынешнего сезона АПЛ. В девяти стартовых играх подопечные Артеты набрали всего 13 очков и на данный момент занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

Свой следующий матч Арсенал проведет в воскресенье, 29 ноября, когда в рамках десятого тура Английской Премьер-лиги примет на своем поле Вулверхэмптон.

Ранее сообщалось, что Арсенал не планирует продавать Николя Пепе.