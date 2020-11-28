Англия

В десятом туре АПЛ Манчестер Сити без особых проблем одолел Бернли.

Бернли в Манчестере получил пять безответных мячей в свои ворота в матче десятого тура чемпионата Англии.

Главным героем поединка стал Рияд Марез, отметившийся хет-триком. А третий гол в матче стал первым для Бенжамена Менди за «горожан» (60 матчей), который в последний раз забивал еще за Монако в 2017 году.

Стоит отметить, что второй мяч Марез забил непосредственно после вбрасывания аута, что с Манчестер Сити в Премьер-лиге не случалось с апреля 2016 года.

Александр Зинченко в заявку на матч не попал.

Манчестер Сити — Бернли 5:0

Гол: Марез, 6, 22, 69, Менди, 41, Торрес, 67.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш (Гарсия, 67), Менди — Родри (Фернандиньо, 46), Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Торрес (Фоден, 69) — Жезус.

Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Трайковски, Ми, Тейлор — Родригес, Вествуд, Бенсон, Барнс (Выдра, 82) — Макнейл — Вуд (Питерс, 68).