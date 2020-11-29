Англия

Football.ua представляет анонс матча десятого тура АПЛ сезона-2020/21.

Внутренние чемпионаты возвращаются после паузы на поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы и мы представляем вам самые интересные игры предстоящего уикенда. Так, в рамках десятого тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях встретится с Саутгемтоном.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Воскресенье, 29 ноября, 16:00. Саутгемптон, Сейнт Мэри. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Подопечные Ральфа Хазенхюттля в текущем сезоне целиком и полностью отличаются от образца сезона-2019/20. В первую очередь, команда нашла психологическое равновесие, и игры с лидерами чемпионата уже не кажутся такими страшными. Этому подтверждение боевая ничья с Челси, победа над мотивированным Эвертоном и последняя ничья с Вулверхэмптоном, который хоть и расположился в середине таблицы, но всегда неудобный.

Поединок против Манчестер Юнайтед станет сверхважным для Сотона. Да, можно согласиться, что от них не ожидают каких-либо заоблачных результатов по итогам сезона. Все же зона Лиги Европы для этого коллектива может стать очень хорошим поощрением за симпатичную игру. К слову, последний матч между этими командами завершился вничью (2:2). Возможно, для "святых" аналогичный результат станет приемлемым и в воскресной игре.

Давление на главного тренера Юнайтед не стихает. После победы над Истанбулом в рамках группового этапа Лиги чемпионов, после которой "красные дьяволы" возглавили свою группу, вопросы "Когда вы уже уйдете в отставку?", поутихли. По крайней мере пока. Но в АПЛ у клуба не самые лучшие результаты. Будем откровенны, на старте от Юнайтед ждали намного большего, однако коронавирус внес свои коррективы на этот счет.

Фанаты МЮ ждут от новичка команды, звездного Эдинсона Кавани, результативных ударов. И ждут они их уже в матче против Саутгемптона. Пока что уругваец забил лишь однажды, но этот мяч может стать началом. В случае победы над Саутгемптоном "красные дьяволы" могут с 11-го места перепрыгнуть на шестое.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 2,03. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,55, а победу Саутгемптона эксперты оценили в 3,80.

Не сыграют: Ингс, Редмонд - Джонс, Погба, Шоу