Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

В поединке 10-го тура национального первенства против Лидса Эвертону не удалось развить успех предыдущего игрового дня. Команда Карло Анчелотти, после феноменального стартового отрезка, уступила уже в четвертом поединке, в домашних условиях пропустив от Лидса на 79-й минуте (0:1). Подопечным Марсело Бьелсы данный успех позволил оторваться от зоны вылета уже на девять очков.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Эвертон — Лидс 0:1

Гол: Рафинья, 79.

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Майкл Кин, Холгейт (Бернард, 82) — Дэвис (Делф, 61), Дукуре, Аллан, Ивоби (Гомеш, 67) — Родригес, Ришарлисон — Калверт-Льюин.

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Филлипс — Рафинья (Поведа, 85), Клих, Харрисон (Кошта, 89), Алиоски — Бамфорд (Родриго, 90+1).

Предупреждения: Аллан — Эйлинг, Купер.