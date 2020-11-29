Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.
Эвертон — Лидс, Getty Images
29 ноября 2020, 11:29
В поединке 10-го тура национального первенства против Лидса Эвертону не удалось развить успех предыдущего игрового дня. Команда Карло Анчелотти, после феноменального стартового отрезка, уступила уже в четвертом поединке, в домашних условиях пропустив от Лидса на 79-й минуте (0:1). Подопечным Марсело Бьелсы данный успех позволил оторваться от зоны вылета уже на девять очков.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Эвертон — Лидс 0:1
Гол: Рафинья, 79.
Эвертон: Пикфорд — Годфри, Майкл Кин, Холгейт (Бернард, 82) — Дэвис (Делф, 61), Дукуре, Аллан, Ивоби (Гомеш, 67) — Родригес, Ришарлисон — Калверт-Льюин.
Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Филлипс — Рафинья (Поведа, 85), Клих, Харрисон (Кошта, 89), Алиоски — Бамфорд (Родриго, 90+1).
Предупреждения: Аллан — Эйлинг, Купер.