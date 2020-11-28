Англия

Матч десятого тура чемпионата Англии завершился успехом гостей.

В десятом туре АПЛ Эвертон дома неожиданно уступил новичку Премьер-лиги.

Судьбу поединка, бошатого на опасные моменты, решил единственный мяч Рафиньи, отличившегося на 79-й минуте после передачи Харрисона.

Эвертон с 16-ю очками остался на шестой позиции в турнирной таблице, а вот Лидс, набрав 14 пунктов, поднялся с 15-го на 11-е место.

Эвертон — Лидс 0:1

Гол: Рафинья, 79.

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Майкл Кин, Холгейт (Бернард, 82) — Дэвис (Делф, 61), Дукуре, Аллан, Ивоби (Гомеш, 67) — Родригес, Ришарлисон — Калверт-Льюин.

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Филлипс — Рафинья (Поведа, 85), Клих, Харрисон (Кошта, 89), Алиоски — Бамфорд (Родриго, 90+1).

Предупреждения: Аллан — Эйлинг, Купер.