Англия

Испанец не смог продолжить игру из-за травмы.

В поединке десятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде противостоит Саутгемптону.

Примечательно, что после первого тайма, который "манкунианцы" проиграли со счетом 0:2, главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер заменил голкипера Давида де Хеа, выпустив вместо него Дина Хендерсона.

Вероятнее всего, причиной замены стало повреждение у испанца, которое он получил под занавес первой половины встречи.

Отметим, что на 75-ю минуту поединка Юнайтед сумел отыграть два гола благодаря усилиям Бруно Фернандеша и Эдинсона Кавани.