Германия

Турецкий защитник может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан вступил в переговоры с Шальке о трансфере центрального защитника Озана Кабака, сообщает Фабрицио Романо.

"Россонери" будет непросто подписать турка в последние три дня трансферного окна. Шальке хочет сохранить футболиста у себя еще на год. Вместе с тем, Озана "кобальтовые" оценивают в 25 млн евро.

Кабак – не единственный кандидат на усиление центра обороны Милана. Еще один вариант – аренда Антонио Рюдигера у Челси. Также "россонери" хотят арендовать у Манчестер Юнайтед правого защитника Диогу Далота.