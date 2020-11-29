Англия

"Волки" удержали победу над Арсеналом (2:1) и поднялись на шестое место.

В заключительном матче игрового дня в АПЛ лондонский Арсенал принимал Вулверхэмптон. Подопечные Микеля Артеты завладели инициативой в дебюте поединка, но не успели ничего сделать у чужих ворот ввиду столкновения Давида Луиса и Хименеса в верховой борьбе. Рауля не могли унести с поля на протяжении десяти минут, после чего увезли в больницу. После возобновления игры команды долго не могли оправиться после увиденного. Они по очереди контролировали мяч, но не угрожали воротам друг друга. Через некоторое время "волки" полностью забрал мяч себе, но долго не могли что-либо придумать в последней трети поля.

На 27-й минуте гости сумели повести в счете – Дендонкер пробил в перекладину после подачи Траоре, а Нету успешно сыграл на добивании – 0:1. Но радость подопечных Нуну Эшпириту Санту была недолгой, ведь они пропустили уже через три минуты. Виллиан подал точно на голову Габриэля после розыгрыша углового, а защитник отправил мяч в сетку – 1:1. Сравняв счет, "канониры" снова перешли на игру вторым номером, отдав мяч сопернику. Вулвз активно шли вперед и нанесли несколько ударов по воротам, но они не несли реальной угрозы для Лено. Затем они перестали пробивать по воротам, ограничиваясь лишь подходами к штрафной площади.

В одном из эпизодов "волкам" все-таки удалось реализовать свое преимущество. Лено отбил мяч перед собой после удара Нету с рикошетом от Бельерина, а Поденсе оказался первым на добивании, пробив мимо голкипера – 1:2. Хозяева могли снова восстановить равенство уже через две минуты, заработав опасный штрафной. Однако прямой удар Давида Луиса оказался неточным.

Лондонцы забрали мяч под свой контроль, но шли в атаку без должного энтузиазма. За это соперник едва их не наказал. Силва вывел Траоре на ударную позицию в штрафной, а Адама пробил в сетку с внешней стороны. Через несколько минут Арсенал претендовал на пенальти, после падения Себальоса в штрафной площади, но нарушения правил в том эпизоде не было. В оставшиеся минуты на поле больше не происходило ничего примечательного. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

В дебюте второй половины встречи Арсенал забрал мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. У Сака была отличная возможность забить быстрый гол, но Букайо не попал по мячу после паса Бельерина. Практически сразу же после этого гости перехватили инициативу и провели несколько атак кряду. Ни одна из них не завершилась опасным моментом, после чего "волки" снова сели в оборону. У хозяева снова был шикарный шанс забить благодаря заработанному опасному штрафному. В этот раз прямой удар нанес Виллиан, но и он оказался неточным.

Подопечные Артеты практически всем составом перебрались на чужую половину поля, пытаясь взять соперника количеством. Но это не приносило абсолютно никакой пользы, защитники гостей действовали надежно. Не помогали забить и многочисленные заработанные стандарты. Помощником "канониров" едва не оказался Патрисиу, в простой ситуации подаривший мяч Обамеянгу, но Пьер-Эмерик не смог этим воспользоваться, пробив не слишком удачно. Уже в следующей атаке у Нельсона была шикарная возможность отличиться, но Райан не попал по воротам из убойной позиции.

Со временем хозяева перешли на методичные забросы в штрафную, надеюсь, что хотя бы это поможет забить. В одном из эпизодов это мог сделать Обамеянг, но нападающий не попал по воротам. До окончания встречи подопечные Артеты отчаянно пытались таки дожать соперника. Однако им больше не удалось создать ни одного опасного момента. "Волки" сумели удержать победный счет, в итоге набрав три очка, благодаря чему поднялись на шестое место. "Канониры" же продолжают свое падение. Боссы лондонцев все еще верят в Артету?

В 11-м туре Арсенал ожидает принципиальное противостояние с Тоттенхэмом, а Вулверхэмптон попытается отобрать очки у Ливерпуля.

Арсенал — Вулверхэмптон 1:2

Голы: Габриэль, 30 — Нету, 27, Поденсе, 42

Арсенал: Лено — Бельерин, Давид Луис (Холдинг, 46), Габриэль, Тирни — Себальос, Джака (Ляказетт, 80) — Виллиан (Нельсон, 65), Уиллок, Сака — Обамеянг

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Боли, Марсал — Дендонкер, Моутиньо — Траоре, Поденсе (Невеш, 70), Нету — Хименес (Силва, 15 (Килман, 78))

Предупреждения: Бельерин, Холдинг — Боли, Траоре, Силва, Коуди, Тирни