Англия

Наставник Манчестер Юнайтед поделился эмоциями после тяжелой волевой победы его клуба над Саутгемптоном.

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед отправился на выездной поединок против Саутгемптона, где был близок к прерыванию своей двухматчевой победной серии, однако сумел исправить тяжелое положение с двумя пропущенными в первом тайме мячами волевыми усилиями в конце второго тайма (3:2).

Наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер на послематчевом интервью рассказал об эмоциях гордости от работы его подопечных на футбольном поле, новом клубном рекорде, а также травме голкипера Давида де Хеа, а его слова приводит официальный сайт клуба.

"Безусловно, этот розыгрыш для нас сложный. Полагаю, что отсутствие болельщиков в гостевых поединках повлияло на установление этого рекорда (8 подряд победных матчей на выезде — ред.). Однако нас это не волнует, нам важны только три пункта сегодня. Мы хорошо играли и создавали моменты, просто не могли их все забрать, но получили то, что заслужили", — высказался норвежец.

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани вышел на футбольное поле в начале второго тайма, после чего, фактически, своим дублем заложил основы для волевой победы команды. "Он — один из лучших в мире по общему опыту выступлений и персональных характеристик для позиции форварда, — высказался по поводу Кавани Солскьяер, — Мне был необходим именно такой центральный нападающий. Иногда у нас возникали трудности с реализацией своих моментов, но если Кавани получает мяч внутри чужой штрафной, то гол вполне вероятен. Даже два гола, как сегодня!".

Несмотря на поражение 0:2 в первом тайме, главный тренер Юнайтед не спешит обвинять своих подопечных в плохой игре в это периоде: "Мы приложили достаточно усилий в начале матча. Я даже смею полагать, что мы играли в фантастический футбол, создавали моменты — у нас было пять неплохих возможностей, — но у них есть Уорд-Прауз, и вы просто не можете его остановить. Вы просто должны надеяться, что не допустите позиционной ошибки, пока он рядом. В конце концов, я был горд даже счетом 2:2, потому что мы хорошо себя показали".

Испанский голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа получил повреждение по ходу первого тайма, а в перерыве был заменен на Дина Хендерсона. Солскьяер так комментирует ситуацию с состоянием своего подопечного: "Он получил ушиб чуть выше колена, так что, надеюсь, он будет в порядке в среду (домашняя игра в рамках Лиги чемпионов против ПСЖ — ред.), но мы не знаем. Завтра ему сделают сканирование, после чего можно будет о чем-то говорить конкретно. Но сменивший его Дин классно вошел в игру и выглядел очень уверенным".

"Хорошая традиция Манчестер Юнайтед — никогда не сдаваться, возвращаться в игру. Это было фантастический камбэк, довести дело до победного было великолепным ощущением. Это традиция этого клуба. Это то, в чем наша команда становится все лучше и лучше. Эта команда становится все лучше и лучше, и это то, что я хочу видеть", — подытожил норвежский специалист.

Манчестер Юнайтед проведет домашнее противостояние в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против французского ПСЖ в среду, 2 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.