Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
30 ноября 2020, 07:20
В десятом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед удалось совершить восхитительный камбэк в игре против Саутгемптона, которая для подопечных Оле-Гуннара Солскьяера начиналась с двух пропущенных мячей в первом тайме, после чего выход Эдинсона Кавани на футбольное поле после перерыва позволил Юнайтед рассчитывать не только на персональный дубль уругвайца, но и на волевую победу.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Беднарек, 23, Уорд-Праус, 33 — Фернандеш, 60, Кавани, 74, 90+2
Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс (Нлундулу, 90+4), Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг (Диалло, 90), Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо (Лонг, 73) — Уолкотт, Адамс.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Хендерсон, 46) — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес (Уильямс, 84) — Матич, Фред, ван де Бек — Бруну Фернандеш - Гринвуд (Кавани, 46), Рашфорд.
Предупреждение: Уорд-Праус.