Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

В десятом туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед удалось совершить восхитительный камбэк в игре против Саутгемптона, которая для подопечных Оле-Гуннара Солскьяера начиналась с двух пропущенных мячей в первом тайме, после чего выход Эдинсона Кавани на футбольное поле после перерыва позволил Юнайтед рассчитывать не только на персональный дубль уругвайца, но и на волевую победу.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Беднарек, 23, Уорд-Праус, 33 — Фернандеш, 60, Кавани, 74, 90+2

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс (Нлундулу, 90+4), Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг (Диалло, 90), Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо (Лонг, 73) — Уолкотт, Адамс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Хендерсон, 46) — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес (Уильямс, 84) — Матич, Фред, ван де Бек — Бруну Фернандеш - Гринвуд (Кавани, 46), Рашфорд.

Предупреждение: Уорд-Праус.