Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал неудачным выступлением в рамках 10-го тура АПЛ против Вулверхэмптона продлил персональную серию без побед в национальном первенстве до трех матчей (1:2). Основные результативные события данной встречи пришлись на первый тайм, за который командам удалось обменяться голами у экватора, после чего гости вышли вперед перед уходом на перерыв.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Арсенал — Вулверхэмптон 1:2

Голы: Габриэль, 30 — Нету, 27, Поденсе, 42

Арсенал: Лено — Бельерин, Давид Луис (Холдинг, 46), Габриэль, Тирни — Себальос, Джака (Ляказетт, 80) — Виллиан (Нельсон, 65), Уиллок, Сака — Обамеянг

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Боли, Марсал — Дендонкер, Моутиньо — Траоре, Поденсе (Невеш, 70), Нету — Хименес (Силва, 15, Килман, 78)

Предупреждения: Бельерин, Холдинг — Боли, Траоре, Силва, Коуди, Тирни.