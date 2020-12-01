Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

Сенсационное поражение Лестера в домашнем поединке против Фулхэма произошло именно в тот момент, когда команда Брендана Роджерса имела все шансы догнать в турнирной таблице допустившие осечки Тоттенхэм и Ливерпуль по набранным очкам. Однако уже в первом тайме амбициозные позиции хозяев были поставлены под сомнение двумя точными ударами: от Лукамана и Кавалейру, после чего усилий Лестера хватило только для позднего гола Барнса.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Лестер — Фулхэм 1:2

Голы: Барнс, 86 — Лукман, 30, Кавалейру, 39 (с пенальти)

Лестер: Шмейхель — Фофана, Эванс, Фухс — Джастин, Тилеманс, Менди (Ихеаначо, 70), Томас (Ундер, 46), Прат (Барнс, 46), Мэддисон — Варди.

Фулхэм: Ареоля — Робинсон, Адарабийо, Андерсен, Аина — Лукман, Замбо, Лофтус-Чик (Лемина, 77), Рид, Рид — Кавалейру (Митрович, 87).

Предупреждение: Рид, Митрович.