Англия

Форвард Тоттенхэма не тренировался вместе с командой.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн отсутствовал на тренировке команды в среду, сообщает Sky Sports. Помимо него занятие также пропустили Серхио Регилон, Карлос Винисиус и Эрик Ламела, который не играл в последних пяти поединках команды в связи с повреждением.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо сообщил, что все четыре игрока травмированы.

"Я не думаю, что у Ламелы есть шансы сыграть с Арсеналом, но Харри, Серхио и Винисиус все еще могут восстановиться до выходных. Не буду комментировать подробности травмы Кейна, просто скажу, что он имеет хорошие шансы сыграть в ближайшей игре чемпионата. Мне не хочется врать или что-то скрывать по этому поводу. Думаю, он будет играть, но это всего лишь мое предчувствие", — цитирует Моуриньо источник.

Таким образом, лидер атаки "шпор" пропустит ближайший поединок Лиги Европы против ЛАСКа, который состоится в четверг, 3 декабря.

Напомним, что на данный момент подопечные Моуриньо занимают в своей группе второе место, уступая по дополнительным показателям Антверпену.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хотел бы подписать Кейна в Манчестер Сити.