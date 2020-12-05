Англия

Football.ua представляет анонс матча одиннадцатого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 11-го тура Премьер-лиги Вест Хэм примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Суббота, 5 октября, 19:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

По итогам прошлого тура чемпионата Англии Вест Хэму удалось ворваться в еврокубковую зону благодаря непростой победе над Астон Виллой. Пусть сопернику в конце поединка, откровенно говоря, не везло, в частности нападающему Олли Уоткинсу, это не никак не преуменьшает заслуги "молотобойцев". Несмотря на блеклый старт в текущем сезоне, подопечные Дэвида Мойеса нередко доставляли проблемы соперникам из "большой шестерки" и даже отбирали у них очки.

Невозможно не отметить, что в ноябре Вест Хэм набрал максимальное количество очков в трех матчах. Помимо вышеупомянутой победы над Астон Виллой, лондонский клуб минимально обыграл двух аутсайдеров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии — Фулхэм и Шеффилд Юнайтед. В большинстве своем игра команда Дэвида Мойеса построена на обороне с быстрыми контратаками. Возвращение Майкла Антонио после травмы делает эти самые контратаки Вест Хэма еще более опасными для ворот соперников.

На Оле-Гуннара Солскьяера оказывалось сильное давление после того, как его команда потерпела домашнее поражение от Арсенала в Премьер-лиге и неожиданно уступила Истанбулу в Лиге чемпионов. В прессе появлялись слухи о возможном увольнении норвежца с поста главного тренера и переговорах руководства Манчестер Юнайтед с бывшим наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино, однако кадровых перестроек в тренерском штабе "красных дьяволов" удалось избежать.

С того момента тренерскому штабу Манчестер Юнайтед удалось стабилизировать результаты в Премьер-лиге, добыв победы над Эвертоном, Вест Бромвичем и Саутгемптоном. Да, по-прежнему от "красных дьяволов" можно ожидать любых выступлений, особенно на фоне напряженного графика из-за Лиги чемпионов. Даже в прошлом туре со "святыми" набрать три очка манкунианцам удалось только благодаря феноменальным бомбардирским качествам Эдинсона Кавани, который записал на свой счет ассист и дубль в том матче.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 2,11, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Не сыграют: ... — ...

Под вопросом: Ярмоленко, Антонио — Рашфорд, Шоу.

прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua