Англия

"Канониры" пытаются найти решение проблем внутри коллектива.

Арсенал неудачно стартовал в текущем сезоне английской Премьер-лиги. В десяти турах северолондонский клуб набрал всего 13 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

Из-за неудовлетворительных результатов на главного тренера Микеля Артету начало оказываться серьезное давление, из-за чего специалист решил провести общее собрание команды. Как сообщает ESPN, после одной из тренировок, которая состоялась первого декабря, Артета собрал всех футболистов и попытался сплотить коллектив на моральном уровне.

Также испанец высказал недовольство тем, что факт конфликта между Давидом Луисом и Дани Себальосом оказался достоянием общественности. Наставник Арсенала заявил, что он продолжает расследование с целью выявить информатора журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, который и поведал о стычке игроков "пушкарей".

После того, как тренерский штаб Микеля Артеты завершил общение и покинул тренировочное поле, футболисты Арсенала решили остаться и поговорить уже между собой. Отмечается, что дискуссия между игроками была "бурной" и на повышенных тонах.

Тем не менее, диалог "канониров" завершился на мирной ноте. Коллективное решение — сплотиться и полностью доверять Микелю Артете. Футболисты северолондонского клуба считают, что именно это является правильным путем к решению всех проблем, включая неудовлетворительные результаты команды в Премьер-лиге.

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