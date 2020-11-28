Англия

Полузащитник Арсенала подтвердил, что потасовка с партнером по команде имела место быть.

Испанский футболист Арсенала Дани Себальос признался, что стычка между ним и бразильцем Давидом Луисом на одной из тренировок, о которой ранее писал журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, действительно произошла.

"Я не собираюсь врать и говорить, что никакого конфликта и драки не было. Это нельзя назвать примерным поведением с нашей стороны, но приятно, что Арсенал жив, что у нас есть эмоции и характер. Мы с Давидом очень похожи: и у меня, и у него есть лидерские качества, так что такие вещи иногда случаются", — сказал Себальос.

Напомним, что 19 ноября журналист The Athletic Дэвид Орнштейн опубликовал информацию о том, что во время одной из тренировок Арсенала произошел конфликт между центральным защитником Давидом Луисом и хавбеком Дани Себальосом.

Себальос назвал эту публикацию фейком, но позже главный тренер команды Микель Артета подтвердил, что конфликт между игроками действительно произошел, однако довольно быстро они наладили взаимоотношения.

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