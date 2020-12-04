Англия

Наставник Арсенала планирует глобальную чистку состава своей команды.

Арсенал неудачно стартовал в текущем сезоне английской Премьер-лиги. В десяти турах северолондонский клуб набрал всего 13 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, из-за чего на главного тренера "канониров" Микеля Артету обрушился серьезный шквал критики.

В одном из своих последних послематчевых интервью испанский специалист прямо заявил о том, что нынешний состав Арсенала не способен бороться за чемпионство, поэтому необходимы трансферы: "Нам нужно хорошо провести несколько трансферных окон, чтоб мы могли претендовать на титул АПЛ".

Как сообщает The Independent, работу над обновлением состава Микель Артета планирует начать уже в предстоящее трансферное окно, однако испанец не намерен ограничиваться только на приобретении новых футболистов.

По информации источника, Артета хочет избавиться от ряда "пассажиров", а вырученные с их продажи средства потратить на нужных ему игроков. При этом, стоит отметить, что имена возможных кандидатов "на выход" не уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что тренерский штаб Арсенала провел после одной из тренировок собрание со всеми футболистами, во время которого стороны попытались найти причины неудовлетворительных результатов команды в АПЛ. Сами игроки коллективно высказали доверие к Микелю Артете.