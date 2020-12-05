Англия

"Красные" намерены избавиться от футболистов.

Руководство Ливерпуля готово в январское трансферное окно выслушать предложения о продаже вингера Джердана Шакири и форварда Дивока Ориги, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб намерен освободить место в команде, чтобы приобрести игроков на фоне кадрового дефицита в обороне.

Известно, что Ливерпуль может укрепить линию защиты с помощью футболистов Лейпцига Ибраимы Конате и Дайота Упамекано.

Ранее сообщалось, что к тренировочному процессу в команде вернулись защитник Трент Александр-Арнольд и хавбек Наби Кейта.