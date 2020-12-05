Англия

Оборона "красных" продолжает оставаться на высоком уровне.

ESPN составил свой рейтинг лучших защитников 2020-го года, номинировав центрального, правого и левого игрока обороны.

Так, лучшим центрбеком стал игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Следом за ним идет Серхио Рамос, а тройку замыкает Давид Алаба.

Лучшим правым фулбеком признан Трент Александр-Арнольд, компанию в тройке которому составили Ашраф Хакими и Бенжамер Павар.

Звание лучшего левого защитника отошло Эндрю Робертсону. Второе и третье место у Альфонсо Дэвиса и Жорди Альбы соответственно.

Ранее сообщалось, что лучшим голкипером года по версии СМИ стал Мануэль Нойер.