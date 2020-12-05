Оборона "красных" продолжает оставаться на высоком уровне.
Вирджил ван Дейк, getty images
05 декабря 2020, 08:57
ESPN составил свой рейтинг лучших защитников 2020-го года, номинировав центрального, правого и левого игрока обороны.
Так, лучшим центрбеком стал игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Следом за ним идет Серхио Рамос, а тройку замыкает Давид Алаба.
Лучшим правым фулбеком признан Трент Александр-Арнольд, компанию в тройке которому составили Ашраф Хакими и Бенжамер Павар.
Звание лучшего левого защитника отошло Эндрю Робертсону. Второе и третье место у Альфонсо Дэвиса и Жорди Альбы соответственно.
Ранее сообщалось, что лучшим голкипером года по версии СМИ стал Мануэль Нойер.